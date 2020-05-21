СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве ребенка под Тамбовом

ТАМБОВ, 21 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве 13-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесу вблизи Котовска Тамбовской области. Об этом в четверг сообщается на сайте СК по региону.

По версии следствия, вечером 7 марта обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с дискотеки. Он остановился, ударил ее по голове монтировкой, затащил в машину и отвез в безлюдное место, где сначала совершил действия сексуального характера, а затем задушил проводом зарядного устройства.

Тело ребенка он закопал в лесополосе недалеко от Котовска. В поисках ребенка на протяжении четырех суток принимали участие более 600 человек, включая сотрудников МЧС, полицию, следователей, местных жителей, волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт", именно они 11 марта обнаружили тело девочки.

"Следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") и ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

Обвиняемый отказывается от дачи показаний, однако в ходе первоначальных следственных действий он не отрицал своей причастности к гибели девочки, выдвигая версию о дорожно-транспортном происшествии, которая не подтверждается собранными доказательствами. Для определения психического состояния обвиняемого ему назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.