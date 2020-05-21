Челябинский суд приговорил к условному сроку полицейского, применившего электрошокер

ТАСС, 21 мая. Суд приговорил к 4,5 годам условно сотрудника полиции в городе Миассе Челябинской области, который применил электорошокер в отношении трех задержанных. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении сотрудника ППС ОМВД России по Миассу, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 3 ст. 286, п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что в феврале и марте 2019 года сотрудник полиции, превышая должностные полномочия, незаконно применял электрошоковое устройство в отношении трех местных жителей, доставленных в отдел полиции за совершение административных правонарушений.

В пресс-службе уточнили, что осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе на три года.