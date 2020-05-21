СК проверяют видео, где женщина угрожала ножом супругу на глазах у ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют видео в интернете, на котором женщина ножом угрожала своему супругу на глазах их четырехлетнего ребенка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в эфире федерального канала обсуждалось видео в интернете, на котором женщина, размахивая ножом над головой собственного малолетнего ребенка, угрожала своему супругу убийством.

"В настоящее время ребенок из семьи изъят, по факту истязания ребенка ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание"), также в отношении матери ребенка органами МВД возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Следственными органами СК России по Московской области направлено письмо прокурору с ходатайством о передаче материалов дела в свое производство", - сообщили в СК.