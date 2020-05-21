Бастрыкин передал в ГСУ СК дело о превышении полномочий полицией в Новгородской области

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о превышении полномочий полицейскими в Новгородской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции (п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ) в Новгородской области, в целях проведения наиболее полного и объективного расследования, к производству следователей центрального аппарата СК", - сообщила Петренко.

По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Хвойнинского района, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, были получены данные о превышении должностных полномочий сотрудниками уголовного розыска отдела Боровичский в марте 2019 года. Расследование дела в отношении мужчины завершено и находится на рассмотрении в суде.

"Председатель СК России потребовал провести исчерпывающий комплекс следственных действий и всесторонне разобраться во всех обстоятельствах произошедшего", - добавила представитель СК. По ее словам, по указанию центрального аппарата региональным следственным управлением из суда отозвано ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым.

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