В Москве произошла разгерметизация баллона с хлором недалеко от НИИ на улице Приорова

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Разгерметизация 40-литрового баллона с хлором произошла недалеко от Центрального научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.

"На улице Приорова, 10 на расстоянии 10 м от Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова произошла разгерметизация 40-литрового баллона с хлором. В настоящее время территория оцеплена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации пострадавших нет, эвакуация из здания не проводилась.