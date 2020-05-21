{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве произошла разгерметизация баллона с хлором недалеко от НИИ на улице Приорова

По словам источника в экстренных службах, информация о пострадавших в результате инцидента не поступала

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Разгерметизация 40-литрового баллона с хлором произошла недалеко от Центрального научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.

"На улице Приорова, 10 на расстоянии 10 м от Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова произошла разгерметизация 40-литрового баллона с хлором. В настоящее время территория оцеплена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации пострадавших нет, эвакуация из здания не проводилась.

Теги
Россия
Бывшего и.о. начальника СУ УМВД по Брянской области арестовали по делу о взятке
В 2019 году Сергей Артемов получил часть суммы от взятки в $2 200 от своего подчиненного, которому деньги передал фигурант одного из дел за прекращение уголовного преследования
Читать полностью