В поселке в ЕАО произошел врыв газового баллона в частном доме

ТАСС, 22 мая. Спасатели разбирают завалы разрушенного после взрыва газового баллона частного дома в поселке Приамурский Еврейской автономной области. Там может находиться человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

"К месту происшествия прибыли расчеты поселкового пожарно-спасательного поста и пожарно-спасательной части № 4 в составе семи человек и трех единиц техники. Дом разрушен. В настоящее время проводится локализация пожара и разбор завалов", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в частном доме в переулке Гоголя в поселке Приамурский. По предварительным данным, там мог находиться собственник.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, дом, где взорвался баллон, был двухэтажным. "Это довольно большой двухэтажный дачный дом. Мужчину - жителя Хабаровска - накануне там видели соседи", - сказал представитель пресс-службы.

Сообщение о взрыве газового баллона поступило в 05:40 (22:40 мск четверга).