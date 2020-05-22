В поселке в ЕАО потушили пожар в доме, разрушенном взрывом газового баллона

ТАСС, 22 мая. Пожарные ликвидировали возгорание на месте разрушенного взрывом газового баллона дома в поселке Приамурский в Еврейской автономной области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Пожар потушен, сейчас завалы разбирают", - сказал представитель пресс-службы.

Сообщение о взрыве газового баллона в двухэтажном дачном доме в поселке Приамурский поступило спасателям в 05:40 (22:40 мск). На место выехали расчеты поселкового пожарно-спасательного поста и пожарно-спасательной части №4 в составе семи человек и трех единиц техники. Здание разрушено, был пожар. В доме мог находиться мужчина - житель Хабаровска - накануне там его видели соседи.