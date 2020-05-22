Под завалами разрушенного дома в поселке в ЕАО нашли тело мужчины

ТАСС, 22 мая. Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами дома в поселке Приамурский в Еврейской автономной области, разрушенного после взрыва газового баллона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Мужчину нашли погибшим, к нему пока не могут подобраться - есть угроза обрушения", - сказал представитель пресс-службы.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Сообщение о взрыве газового баллона в двухэтажном дачном доме в поселке Приамурский поступило спасателям в 05:40 (22:40 мск четверга). На место выехали спасатели и пожарные. Здание разрушено, был пожар. Сообщалось, что в доме находился мужчина - житель Хабаровска. Накануне там его видели соседи.

​​​​​​В новость внесены изменения (04:27 мск) - добавлена информация после второго абзаца.