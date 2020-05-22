Депутата Горсовета Красноярска задержали по подозрению в посредничестве во взятке

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Депутата Городского совета Красноярска Ивана Азаренко задержали по подозрению в посредничестве во взятке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Он задержан. Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Азаренко подозревают в посредничестве во взятке по уголовному делу заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной. Официальным комментарием управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии ТАСС пока не располагает.

Как сообщал ТАСС, в четверг в кабинете депутата в Горсовете прошли обыски.

35-летний Азаренко избран в Горсовет в 2018 году. Он представляет КПРФ и занимает должность заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

По версии следствия, Тюрина получила через посредников 200 тыс. рублей "за совершение в пользу индивидуального предпринимателя незаконных действий, выразившихся в обеспечении победы последнего в аукционе на право заключения с администрацией города" аренды помещения. Еще 250 тыс. рублей разделили между собой посредники.