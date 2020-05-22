В Саратовской области пресекли деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в организации подпольного нефтеперерабатывающего завода на территории промышленной зоны Энгельсского района Саратовской области. Незаконный доход от деятельности завода составил свыше 6 млн рублей, а ущерб от загрязнения почвы превышает 2 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. Выявлено, что установка по переработке нефти имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов, а у владельца отсутствуют соответствующие разрешительные документы", - сказала она.

Кроме того, по словам Волк, в непосредственной близости от производства найден выкопанный в земле и замаскированный под свалку строительного мусора котлован для сброса отходов переработки углеводородного сырья.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 171 ("Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна") и ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержан местный житель. По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает 2 млн рублей, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 6 млн рублей", - добавила представитель МВД. Операция по задержанию правонарушителя проводилась оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области при участии ФСБ России и Росгвардии.