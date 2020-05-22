В Петербурге задержали следователя полиции за взятку в 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Следователь Главного следственного управления главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана за взятку в 1 млн рублей, которые она получила за смягчение меры пресечения подозреваемой. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном главке полиции.

"Следователь задержана по подозрению в получении взятки у здания Главного следственного управления ГУ МВД России на Лиговском проспекте в автомобиле Skoda. Задержание следователя происходило после получения от подозреваемой очередного транша в размере 120 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Преступление было раскрыто сотрудниками собственной безопасности главка. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как считают в полиции, 43-летняя следователь по особо важным делам договорилась с подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции за взятку смягчить ей меру пресечения. Подозреваемую перевели из СИЗО под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде.

"В ГУ МВД России проводится служебная проверка, по результатам которой указанная сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - отметили в полиции.