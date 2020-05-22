Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил решение по мере пресечения без изменения, частично изменено описание мотивировочной части", - сообщили в суде.

Заседание проходило в закрытом от СМИ режиме, Быков присутствовал на заседании в режиме видеоконференции. Адвокаты и бизнесмен ходатайствовали о присутствии на заседании СМИ, но, по сообщению пресс-службы суда, оба ходатайства были отклонены.

Быков был арестован Свердловским районным судом до 4 июля 2020 года.

О Быкове

В 1990-е годы Быков стал предпринимателем, с 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах - председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода.

В 2000 году Быкова задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах под кличкой Паша Цветомузыка. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в организации покушения на Струганова и незаконном хранении оружия. В 2004 году Верховный суд России переквалифицировал обвинение на организацию приготовления к покушению на убийство, но приговор оставил в силе. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок.

В 2003 году Быков обвинялся в соучастии в убийстве предпринимателя Олега Губина. По версии следствия, убийство произошло из-за конкуренции в сфере поставок сельхозпродукции. Краевой суд признал его невиновным в соучастии в убийстве, но приговорил к одному году лишения свободы по статье об укрывательство преступления. Тогда же Быков был амнистирован на основании постановления Госдумы и за давностью срока преступления.

В 2009 году Страсбургский суд по правам человека удовлетворил иск Быкова, решив, что российские власти необоснованно продлевали его предварительное заключение в 2000-2002 годах. Быкову была выплачена компенсация за моральный ущерб и возмещены судебные издержки (€26 тыс.).