В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В своей квартире по указанному адресу без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело подростка 2004 года рождения. Также при осмотре подъезда, у входа в чердачное помещение, без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело подростка 2003 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, оба подростка состояли на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних.

Как уточнили в ведомстве, заявка об обнаружении тела одного из подростков в доме номер 51 по Кронверкскому проспекту поступила в полицию через службу скорой помощи. Устанавливается причина смерти, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.