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Источник: силовики преследуют группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана

В правоохранительных органах республики уточнили, что боевики скрылись в лесу

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Дагестана преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в пятницу.

"В ночь на пятницу в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков - остатки так называемой эндирейской бандгруппы. Заметив силовиков, они скрылись в лесистой местности. С наступлением утра силовики приступили к прочесыванию местности и преследованию бандитов. Боестолкновения пока не было", - сообщил источник.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

В Хасавюртовском районе действует режим контртеррористической операции, введенный ранее.

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