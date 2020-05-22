Источник: силовики преследуют группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Дагестана преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в пятницу.

"В ночь на пятницу в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков - остатки так называемой эндирейской бандгруппы. Заметив силовиков, они скрылись в лесистой местности. С наступлением утра силовики приступили к прочесыванию местности и преследованию бандитов. Боестолкновения пока не было", - сообщил источник.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

В Хасавюртовском районе действует режим контртеррористической операции, введенный ранее.