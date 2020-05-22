В Житомирской области Украины мужчина застрелил семь человек

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Мужчина застрелил семь человек во время отдыха на природе, инцидент произошел в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области. Подозреваемый задержан, сообщили в полиции.

"Сегодня, около 1:00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, компания из девяти человек, включая подозреваемого, отдыхала на берегу пруда. "После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать, двое остались распивать спиртные напитки с арендатором. Около часа ночи арендатор - профессиональный охотник на почве внезапно возникших неприязненных отношений начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что находились с ним рядом. Затем начал расстреливать спящих. Всего он успел застрелить семь человек. Лишь один успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит от 15 лет до пожизненного заключения.