В Уфе восьмиклассник угнал "Газель" и попал в ДТП

УФА, 22 мая. /ТАСС/. Полицейские в Уфе установили личность восьмиклассника, подозреваемого в угоне автомобиля "Газель" и совершении ДТП. Несовершеннолетний действовал с тремя приятелями, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МВД Башкирии.

"По данному факту сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой была установлена личность подозреваемого в угоне транспортного средства. По предварительным данным, им оказался несовершеннолетний ученик восьмого класса одной из уфимских школ. 15-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным МВД, четверо подростков обнаружили "Газель", оставленную с открытыми окнами, они проникли в автомобиль и выехали на нем на дорогу. "За руль пассажирской "Газели" сел ученик восьмого класса, поскольку он был знаком с тем, как управлять автомобилем. "Газель" под управлением 15-летнего подростка попала в ДТП, столкнувшись с грузовым автомобилем. Испуганные подростки бросили машину на месте и скрылись", - добавили в МВД.

В настоящее время по факту угона и совершения ДТП принимается процессуальное решение.