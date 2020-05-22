Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

"Решением Первого апелляционного суда постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова, отметив, что до нового рассмотрения обвиняемые продолжат находиться под стражей. "Новое рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей фигурантам дела пройдет в ином составе Мосгорсуда", - заключила она.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

Ранее аналогичное решение Первый апелляционный суд принял в отношении бывшего исполняющего обязанности главы следственного управления СК РФ по КЧР Казбека Булатова и двух других бывших сотрудников правоохранительных органов, проходящих по делу Арашуковых.

Отцу и сыну Арашуковым уже предъявлено обвинение в окончательной редакции, в том числе по ст. 210 УК РФ ("Создание организованной преступной группы или участие в ней") и в организации убийств.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. В тот же день сенатор был арестован, позднее его отстранили от должности. Он обвиняется по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По делу задержаны также его отец Рауль и еще ряд лиц.