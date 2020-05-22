Глав администрации поселения Ленобласти обвинили в нескольких пожарах в зданиях-памятниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Глава администрации Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, а также его предшественник стали фигурантами уголовного дела о пожарах на объектах культурного наследия. Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области в пятницу, обоих обвинили в халатности.

"Бывшей и действующему главе администрации Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным СК, бывшая и действующий главы администрации, будучи должностными лицами, обязаны были обеспечить сохранность объектов культурного наследия, находящихся на территории их муниципального образования, содержать их в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также обеспечивать охрану. Однако в результате ненадлежащего исполнения обязанностей с января 2018 года по 16 сентября 2019 года произошли возгорания, которые привели к утрате объектов культурного наследия регионального значения "Жилой дом двухэтажный из комплекса жилых домов Мухиных", "Жилой дом одноэтажный из комплекса жилых домов Мухиных", "Жилой дом Ж. Ф. Протодьяконовой (дом Стариковых)", "Дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района".

Кроме того, в период с сентября 2019 года по май текущего года в результате ненадлежащего исполнения обязанностей действующего главы администрации произошли возгорания объектов культурного наследия регионального значения "Жилой дом П. В. Шабанина XIX века", "Здание казармы для рабочих комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX вв.", которые привели к их уничтожению. Ранее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами была организована проверка и возбуждены уголовное дела по статье об уничтожении объектов культурного наследия.

По инициативе следственного управления в пятницу было проведено межведомственное совещание с участием представителей правительства Ленинградской области. Также уже изъяты аналогичные дела об уничтожении памятников в Новой Ладоге из производств других правоохранительных органов. Расследование продолжается.