В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

ТАСС, 22 мая. Группа боевиков обнаружена в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа бандитов", - отметили в НАК. Сейчас проводится спецоперация по их нейтрализации.

Источник ТАСС в силовых структурах уточнил, что ведется перестрелка. "Произошел боеконтакт в лесном массиве между населенными пунктами Гоксув и Муцалаул", - сказал собеседник агентства, не сообщив подробностей.

Он отметил, что, по оперативной информации, в розыске находились пять человек. Сколько из них засели в лесном массиве, пока не установлено.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в ночь на пятницу близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков - остатки так называемой эндирейской бандгруппы. Заметив силовиков, они скрылись в лесистой местности.