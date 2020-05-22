Экс-издателя журнала "Флирт" Зяблицева взяли под домашний арест за организацию проституции

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева по делу об организации проституции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зяблицеву меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в организации проституции задержан издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, по делу проходят несколько человек. Полицейские установили, что подозреваемые размещали в интернете объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение, сопровождая их фотографиями девушек. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией"). В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники. При обысках по местам проживания задержанных обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Зяблицев дважды был судим за подобные преступления - в 2007 и 2017 годах.