Разместившему фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка" предъявлено обвинение

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение жителю Волгограда за размещение фото главы гестапо Генриха Мюллера в ходе виртуальной акции "Бессмертный полк". Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователями Главного следственного управления СК России жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма", - сказала она. Следствие считает, что не позднее 3 мая 2020 года в ходе проведения акции "Бессмертный полк" в интернете он разместил фотографию руководителя гестапо Генриха Мюллера, указав, что на фото Михайловский Геннадий. 12 мая это фотоизображение было продемонстрировано во время трансляции акции "Бессмертный полк онлайн" в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны. Воронцов вину отрицает.

Петренко сообщила, что "причастность Воронцова для следствия очевидна, что объективно подтверждается полученными данными". Следственный комитет продолжает устанавливать все факты размещения фотографий нацистских военных преступников. 16 мая представитель СК сообщила, что установлены личности четырех человек, размещавших фото нацистских преступников: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Симонов, Шабанов и Круглов вину признали и раскаялись в содеянном. Все они состояли в одних группах в социальных сетях.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") после того, как во время виртуального шествия "Бессмертный полк" и на сайтах акции "Бессмертный полк" были размещены фотографии нацистских преступников, включая Гитлера и Гиммлера. Предусмотренные этой статьей преступления не относятся к категории тяжких, поэтому к обвиняемым по ней обычно не применяется заключение под стражу. Часть первая статьи 354.1 УК РФ предусматривает для виновного штраф в размере до 300 тыс. рублей или дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Попытки опубликовать фото нацистов в ходе акции "Бессмертный полк" вызвали резко негативную реакцию россиян. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство (83%) респондентов с осуждением отнеслись к этой акции. Инцидент вызвал возмущение известных деятелей культуры и искусства.