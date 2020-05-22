В авиакомпании заявили, что говорить о причинах авиакатастрофы под Карачи преждевременно

ИСЛАМАБАД, 22 мая. /ТАСС/. Говорить о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Пакистана" в районе Карачи, в том числе о возможной технической неисправности, преждевременно. Об этом заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"До проведения технического расследования инцидента мы не можем заявлять, что причиной крушения стала техническая неисправность", - сказал пресс-секретарь авиаперевозчика Абдулла Хафиз. "Говорить что-либо сейчас преждевременно, - добавил он. - Все пакистанские экипажи обучены, как справляться с аварийными посадками". "Подробности крушения будут сообщены на брифинге для прессы, который пройдет в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии", совершавший рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи, за несколько минут до посадки упал в жилом районе вблизи международного аэропорта Карачи. На борту находился 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек. На месте катастрофы работают спасатели и военные.