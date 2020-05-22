В Башкирии суд признал организацию "Башкорт" экстремистской и запретил ее деятельность

УФА, 22 мая. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии признал общественную организацию "Башкорт" экстремистской и запретил ее деятельность. Ее члены призывали к выходу региона из состава России и созданию отдельного государства, сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов республики.

"22 мая 2020 года Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил административный иск прокуратуры, признав экстремистской БОО "Башкорт" с запретом ее деятельности. Решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Члены организации неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий. В группах организации в соцсетях также публиковались высказывания, призывающие к нарушению территориальной целостности России и созданию единого исламского государства.

"Согласно заключениям независимых специалистов, участники организации высказывали лозунги, направленные на формирование общественного мнения об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти и местного самоуправления, призывы к выходу Республики Башкортостан из состава Российской Федерации, нарушению прав, свобод и законных интересов лиц небашкирской национальности", - добавили в пресс-службе.

По данным суда, организация действовала с 2014 года, в ее составе 18 структурных подразделений в городах и районах республики.

Башкирская общественная организация "Башкорт", как указано в ее группах в социальных сетях, ведет свою деятельность по защите прав и интересов башкирского народа. Организация проводит акции, направленные на защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций, также "Башкорт" заявляет о деятельности по отстаиванию конституционных прав башкир.