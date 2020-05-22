Студенты лицея в Вольске под Саратовом пожаловались на домогательства

САРАТОВ, 22 мая. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам ребенка начал проверку по факту обращения студентов Вольского строительного лицея на домогательства со стороны одного из сотрудников, сообщила ТАСС детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя.

"Были жалобы от нескольких детей от 16 и старше 18. Они рассказывали что их оскорбляют, претензии были к одному из сотрудников, дети говорили, что он допускает оскорбительные выражения, обнимает не совсем корректно, сальные выражения допускает. И они его боятся. Еще могла идти речь о вымогательствах денежных средств. Мы взяли ситуацию на контроль, проводим проверку", - сказала Загородняя.

Она уточнила, что в числе студентов есть и дети-сироты, которые в настоящий момент проживают в общежитии лицея.

По словам Загородней, о ситуации известно также сотрудникам полиции, СК, прокуратуры. В связи с чем сейчас "проводятся следственные действия".

В министерстве образования региона добавили, что также проводят проверку. "По факту обращения студентов о конфликтных отношениях с руководством лицея сотрудниками министерства образования области был осуществлен выезд в Вольский строительный лицей", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации с домогательствами. Она добавила, что о результатах проверки министерство образования области сообщит дополнительно.