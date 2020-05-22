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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

Причиной крушения самолета в пакистанском Карачи мог стать отказ двигателей

На аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, что командир экипажа сообщил о технической неполадке

ИСЛАМАБАД, 22 мая. /ТАСС/. Причиной крушения самолета A320 "Пакистанских международных авиалиний" могла стать техническая неполадка. Об этом в пятницу ТАСС рассказали в управлении гражданской авиации Пакистана.

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Как сообщили в ведомстве, на аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, что командир экипажа сообщил о технической неполадке, он принял решение зайти на второй круг. При этом обе взлетно-посадочные полосы аэропорта были свободны. При заходе на посадку экипаж сообщил диспетчерам об отказе двигателя, после чего передал сигнал бедствия.

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа.

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