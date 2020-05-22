Причиной крушения самолета в пакистанском Карачи мог стать отказ двигателей

Как сообщили в ведомстве, на аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, что командир экипажа сообщил о технической неполадке, он принял решение зайти на второй круг. При этом обе взлетно-посадочные полосы аэропорта были свободны. При заходе на посадку экипаж сообщил диспетчерам об отказе двигателя, после чего передал сигнал бедствия.

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа.