Экс-глава НПО "Космос" Черняков освобожден из СИЗО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бывший владелец и глава НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, освобожден из следственного изолятора, так как истек срок давности его уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Коблев.

"Чернякова освободили, так как истек и предельный срок его содержания под стражей, и срок давности привлечения к уголовной ответственности", - сказал он.

Освобождение бизнесмена прокомментировал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Буквально несколько дней назад мы обращались к первому заместителю генерального прокурора Александру Буксману с ходатайством об изменении меры пресечения для Чернякова. Ссылались на ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Черняков - предприниматель, несмотря на то, что следствие считает иначе. Хорошо, что процессуальная норма наконец-то соблюдена", - сказал бизнес-омбудсмен журналистам.

Он подчеркнул, что относится с большим сомнением не только к мере пресечения, но и фактуре обвинения. "При строительстве комплекса Академии дзюдо Черняков вложил в стройку более 900 млн рублей, а вот городская администрация не выполнила свои обязательства по подведению электросетей к объекту. Сумма причиненного ущерба несопоставима с объемом выполненных работ", - сказал Титов. Он пояснил, что "НПО "Космос" уже несколько лет находится в процедуре банкротства, и представителям АКБ "Банк Москвы" об этом было известно с самого начала. Однако в ходе банкротства банк не воспользовался своими правами кредитора, и не пытался оспаривать те сделки, которые затем легли в основу уголовного дела.

Дело Чернякова

Чернякову было предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2011-2012 годах предприниматель похитил 14 млрд рублей, полученные в кредит от Банка Москвы на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта. Следствие также вменяет Чернякову похищение со счетов НПО "Космос" более 2,885 млрд рублей и перевод их на расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы Черняков не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам. Общая сумма долга превышала 183 млн рублей.

Кроме того, в 2011 году Черняков в рамках исполнения инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России между администрацией Звенигорода и некоммерческим партнерством "Национальный союз ветеранов дзюдо". Он получил более 28 млн рублей, при этом не завершил строительство и подделал акты о приемке выполненных работ.

Черняков скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В декабре 2017 года он был задержан польскими пограничниками по международному ордеру на арест в варшавском аэропорту. Черняков планировал вылететь в Киев, при прохождении пограничного контроля на выезде из Польши он предъявил поддельный румынский паспорт.