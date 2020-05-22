Суд в Крыму объявил в розыск украинца Бекирова, обвиняемого в хранении боеприпасов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Симферополя объявил в розыск гражданина Украины Эдема Бекирова, обвиняемого в хранении оружия и боеприпасов, его дело приостановлено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

27 августа 2019 года Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения арестованному ранее Бекирову на обязательство о явке на заседание. Судебное заседание было назначено на 6 сентября, в этот день Бекиров на суд не явился, было принято решение о его принудительном приводе. 7 октября производство по делу было приостановлено в связи с тяжелой болезнью Бекирова. 6 мая 2020 года судебный процесс был возобновлен, 19 мая Центральным районным судом Симферополя вынесено постановление о приводе подсудимого в суд на 22 мая.

"В связи с неявкой в суд по приводу на сегодняшний день Центральным районным судом принято решение об объявлении Бекирова в розыск. Дело приостановлено", - сообщили в пресс-службе.

Ранее 14 мая адвокат Бекирова Ислям Велиляев сообщил ТАСС, что его подзащитный находится на Украине и проходит лечение. Велиляев также подтвердил, что Бекиров входил в число лиц, которые были обменяны в сентябре прошлого года.

Москва и Киев 7 сентября 2019 года провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Бекиров, которого считают причастным к деятельности одного из украинских националистических военизированных формирований, был задержан 12 декабря 2018 года при въезде с территории Украины в Крым. Он обвиняется в создании на территории полуострова тайника с 200 патронами к огнестрельному оружию и с 12 кг тротила, которые, по версии следствия, могли быть использованы "при совершении противоправных действий" в Крыму.