СК задержал первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали первого фигуранта уголовного дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы, СК требует его ареста. Как уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, задержанному предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июля в отношении Колодного Александра Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), - сказала собеседница агентства. По ее словам, обвиняемый состоит в должности техника ООО СК "Третий возраст".