Три человека погибли в результате ДТП под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 22 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Аннинском районе Воронежской области. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"В результате ДТП в Аннинском районе 79-летний водитель ВАЗ-2107 и его 81-летняя пассажирка, жители Воронежа, а также 47-летний водитель ВАЗ-2121 от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

По ее данным, ДТП произошло около 14:18 мск на 330-м километре автодороги Курск - Саратов. "По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.