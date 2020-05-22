В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

ТАСС, 22 мая. Шесть боевиков, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов, ликвидированы в Дагестане в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В рамках контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана была получена информация о нахождении в лесном массиве, расположенном к северу от поселка Гоксув, группы вооруженных бандитов численностью шесть человек, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы", - сообщили в НАК.

По имеющимся данным, они были связаны с международной террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), координировали свои действия с ее эмиссаром. "Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности", - сказали в НАК.