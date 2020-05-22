СМИ: обнаружен "черный ящик" разбившегося в Пакистане самолета

ТАСС, 22 мая. Следственная группа обнаружила "черный ящик" борта "Пакистанских международных авиалиний", потерпевшего крушение вблизи Карачи. Об этом сообщает в пятницу телекомпания BOL News .

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Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.

На данный момент известно о 35 погибших при крушении воздушного судна, еще 32 выживших были направлены в больницы Карачи.

В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.