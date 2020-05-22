В Пакистане подтвердили гибель 41 человека при крушении самолета в районе Карачи

ТАСС, 22 мая. Как минимум 41 человек погиб в результате крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор авиаперевозчика Аршад Малик.

"Подтверждена гибель 41 человека", - приводит его слова агентство Reuters.

Малик также заявил, что будет проведено независимое расследование причин катастрофы.

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.