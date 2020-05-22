В Москве установили распространителя фейка об умерших от коронавируса в обсерваторе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следователи установили женщину, распространившую ложную информацию об умерших от коронавируса в обсерваторе на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в районе Крылатское Москвы из одного учреждения в ночное время вывозятся тела людей, умерших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Это сообщение было опровергнуто властями. По данному факту СК возбудил уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.

"В ходе предварительного расследования была установлена и допрошена жительница района Крылатское 1979 года рождения. Она пояснила, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, а информацию разместила для привлечения новых подписчиков", - сказала Иванова.

Во время допроса, видео которого распространил Следственный комитет РФ, женщина раскаялась в содеянном. Она уточнила, что 8 апреля выложила видео, не проверив источник и правдивость содержания. "Я раскаиваюсь, в дальнейшем не собираюсь быть модератором и уйду из группы", - сказала она следователям.

В новость были внесены изменения (20:15 мск) - добавлены подробности по тексту.