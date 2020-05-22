При пожаре в больнице в Зеленодольске в Татарстане погибли два человека

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в помещении больницы города Зеленодольска, на место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Министр [здравоохранения Татарстана] выехал на место происшествия, пока [есть данные о] двоих погибших", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, еще четверо пострадали.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске поступило в 22:15 мск. По прибытии установлено, что пожар возник в палате на первом этаже. Площадь возгорания составила 5 кв. м, уточнили ТАСС в экстренных службах. Пожарные ликвидировали открытое горение в 22:31 мск, 88 пациентов эвакуировали в соседний корпус.

В новость были внесены изменения (23:55 мск) - добавлены подробности по тексту.