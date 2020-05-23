Пожар в больнице в Татарстане, где погибли два человека, потушили

ТАСС, 23 мая. Возгорание в больнице в Зеленодольске в Татарстане ликвидировали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Пожар в палате на первом этаже [сосудистого] отделения ликвидирован на площади 5 кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, в этом отделении в основном проходят лечение пациенты, которые перенесли инсульт.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

"Пока рассматривается версия короткого замыкания. По словам очевидцев, сначала возникли проблемы с освещением, а потом из палаты на первом этаже пошел черный дым", - сказал собеседник агентства.

На место инцидента приехал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, среди пострадавших и эвакуированных нет пациентов с коронавирусом.

"В результате происшествия пострадали четыре человека: из них двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения - находятся в реанимации. Два пациента погибли на месте пожара", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили", - добавила собеседница агентства.

В ведомстве также отметили, что безопасности пациентов, эвакуированных после инцидента, ничего не угрожает, они распределены по отделениям Зеленодольской центральной районной больницы (ЦРБ).

В новость внесены изменения (00:54 мск) - добавлена информация в шестом абзаце.