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Полиция в Иркутске объявила в розыск четверых пропавших детей

Вечером 22 мая дети 10, 11 и 13 лет ушли вместе гулять и не вернулись домой

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Иркутска разыскивают четверых пропавших детей, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МВД.

"В Иркутске сотрудники полиции разыскивают четырех без вести пропавших детей. С заявлением о розыске накануне ночью обратились их родители", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером в пятницу несовершеннолетние, которым по 10, 11 и 13 лет, ушли вместе играть и не вернулись домой. При себе дети - две девочки и два мальчика - имели велосипеды. На розыск пропавших ориентирован личный состав иркутской полиции и волонтеры.

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