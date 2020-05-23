Полиция в Иркутске объявила в розыск четверых пропавших детей

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Иркутска разыскивают четверых пропавших детей, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МВД.

"В Иркутске сотрудники полиции разыскивают четырех без вести пропавших детей. С заявлением о розыске накануне ночью обратились их родители", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером в пятницу несовершеннолетние, которым по 10, 11 и 13 лет, ушли вместе играть и не вернулись домой. При себе дети - две девочки и два мальчика - имели велосипеды. На розыск пропавших ориентирован личный состав иркутской полиции и волонтеры.