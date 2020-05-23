В Сергиевом Посаде горит деревянная церковь

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Деревянная церковь горит в деревне Взглядьево в подмосковном Сергиевом Посаде, пожар локализован на площади 400 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 06:10 мск в субботу. К моменту прибытия пожарных церковь горела по всей площади. "Здание церкви: отдельно стоящее, деревянное, на момент пожара недействующее. В 07:05 объявлена локализация пожара на площади 400 кв. м", - сказал в пресс-службе, добавив, что угрозы распространения огня нет.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 24 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России - 15 человек и четыре единицы техники.