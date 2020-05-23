На поминках в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой между родственниками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Жителя Ленинградской области доставили в полицию за то, что он устроил стрельбу из ружья на поминках своей родственницы из-за вопроса о разделе наследства, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

Человек, в которого стреляли, обратился с заявлением в полицию. "На поминках у него произошел конфликт с мужем его родной сестры из-за раздела наследства. В ходе инцидента 58-летний супруг сестры выстрелил из своего ружья в сторону заявителя", - говорится в сообщении.

Инцидент, как уточнили в полиции, произошел поздно вечером в пятницу в деревне Камышовка в Выборгском районе Ленинградской области. В полицию обратился житель Ивановской области, который сообщил, что приехал в регион на похороны своей матери и по нему стреляли.

Полицейские установили, что конфликт произошел из-за вопроса раздела наследства умершей. Стрелявшему не удалось попасть в заявителя, в результате стрельбы никто не пострадал.

"Ружье изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.