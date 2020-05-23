Обыск начался в квартире администратора паблика проекта "Омбудсмен полиции" Худякова

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, обыск проходит в квартире Худякова в Вологде. По имеющимся данным, следственное действие связано с делом основателя "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова", - сказал собеседник агентства. Худяков - бывший сотрудник ФСИН, который стал участником проекта "Омбудсмен полиции".

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). 25 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его арест. Воронцов свою вину не признает.

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.