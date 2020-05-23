Полицейские изъяли 10 кг мефедрона и боеприпасы в Одинцовском районе Подмосковья

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и следователи изъяли 10 кг синтетического наркотика мефедрон и боеприпасы в ходе обыска в гараже около Одинцова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Злоумышленники оборудовали подпольную нарколабораторию в гараже, расположенном в Одинцовском районе Московской области. Они наладили весь цикл производства. По предварительным данным, сбыт вещества обеспечивался бесконтактным способом. Полицейские задержали пятерых подозреваемых. В ходе обысков изъято лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, более 50 литров химических реактивов, а также около 10 кг синтетических наркотиков, которые, по данным химического исследования, признаны наркотическим средством мефедрон", - сказала она.

Кроме того, полицейские обнаружили десять патронов калибра 7,62 мм. По результатам баллистической экспертизы, изъятые боеприпасы пригодны для производства выстрелов.

По словам Волк, возбуждены уголовные дела по статьям 30, 222 ("Покушение на хранение боеприпасов") и 228.1 ("Незаконное производство наркотических веществ") УК РФ. "В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - заключила она.