Пилоты Пакистана призвали обратиться в ICAO за помощью в расследовании катастрофы в Карачи

ИСЛАМАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Ассоциация пилотов гражданских авиалиний Пакистана обратилась к правительству страны с призывом просить поддержки в расследовании авиакатастрофы в Карачи к Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщил в субботу ТАСС генеральный секретарь ассоциации капитан Имран Нареджо.

"Мы обратились к руководству Пакистана и менеджменту "Международных авиалиний Пакистана" с призывом немедленно приступить к расследованию инцидента и как можно быстрее представить итоги расследования, - рассказал Нареджо. - Мы призываем провести расследование в соответствии с международными стандартами при участии уважаемых международных организаций, таких как ICAO". "Если сейчас не будет проведено независимое расследование с привлечением международных организаций, то в будущем подобные инциденты могут повториться", - подчеркнул он.

Принадлежавший "Международным авиалиниям Пакистана" самолет Airbus A-320 в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек. При этом не уточняется, были ли все погибшие пассажирами воздушного судна или среди них есть жители домов, на которые рухнул самолет.

Airbus потерпел крушение при заходе на посадку, было разрушено несколько жилых построек. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По предварительной информации, причиной инцидента могло стать столкновение с птицами.

Ранее пресс-служба министерства гражданской авиации Пакистана сообщила, что потерпевший крушение самолет прошел последнее техническое обслуживание в марте 2020 г. и находился в исправном состоянии. Ведомство также объявило о создании специальной комиссии по расследованию катастрофы. В состав комиссии войдут четыре человека во главе с президентом Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана Мухаммадом Усман Гани.

На данный момент информации о привлечении международных авиационных органов к расследованию причин авиакатастрофы нет.