Источник: ликвидированные накануне боевики были уроженцами Дагестана

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Силовики установили личности пяти из шести боевиков, ликвидированных в пятницу в Хасавюртовском районе Дагестана, все они являются уроженцами республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Предварительно установлены личности пяти из шести ликвидированных боевиков. Все они - уроженцы Хасавюртовского района республики в возрасте 19 и 23 лет", - сообщил источник.

По его словам, они "недавно взялись за оружие и ушли на нелегальное положение". "Личность шестого боевика пока не установлена", - добавил собеседник агентства.

Накануне в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщали, что в Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации ликвидированы шесть боевиков, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов. По имеющимся данным, они были связаны с запрещенной в РФ международной террористической организацией "Исламское государство", координировали свои действия с ее эмиссаром. Один сотрудник спецназа получил ранение, ему оказана медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы. Источник сообщал, что обнаруженные боевики - это остатки так называемой эндирейской бандгруппы.

В Хасавюртовском районе продолжает действовать введенный ране режим контртеррористической операции.