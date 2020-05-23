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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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Источник: полиция проверяет информацию о захвате заложников в банке в центре Москвы

На номер "02" поступило сообщение, что неизвестный также угрожает взорвать офис "Альфа-банка"
Описание
© Евгений Войнов/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские проверяют информацию о захвате заложников в отделении "Альфа-банка", расположенном в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

"В службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет об отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу. 

По его словам, заявитель сообщил в полицию, что неизвестный угрожает взорвать банк, на место происшествия выехали все экстренные службы города.

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Теги
РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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