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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

Все погибшие при крушении самолета в Пакистане находились на его борту

Восемь человек, находившихся в момент крушения на земле, были госпитализированы, четверых уже выписали, сообщили местные власти

ИСЛАМАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Все погибшие в результате крушения самолета в Карачи находились на борту воздушного судна. Как сообщила в субботу ТАСС Мерана Юсуф, пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд, жертвы среди жителей домов, на которые упал самолет, отсутствуют.

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"Из 99 человек, находившихся на борту Airbus A320, погибли 97, - сообщила Юсуф. - Два пассажира находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильно". "Среди жителей пострадавших домов чудом обошлось без жертв, - отметила пресс-секретарь. - Восемь человек, находившихся в момент крушения на земле, были госпитализированы, четверых уже выписали".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек.

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ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
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