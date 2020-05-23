Delivery Club не подтверждает участие курьера в захвате офиса "Альфа-банка" в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Delivery Club не имеет сведений, подтверждающих участие реального курьера сервиса в инциденте в офисе Альфа-банка в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сообщил собеседник агентства.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что неизвестный, захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве, одет в костюм курьера сервиса Delivery Club.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что мужчина, захвативший отделение банка в центре Москвы, требует от администрации этого учреждения крупную сумму денег. По данным источника, захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду.

В субботу днем стало известно, что злоумышленник захватил, по предварительным данным, не менее пяти заложников в офисе Альфа-банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взорвать это учреждение. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. В руках у него желтый пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство.

Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии выехал на место захвата заложников в "Альфа-банке".