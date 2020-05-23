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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное

© Александр Щербак/ТАСС

23 мая стало известно, что неизвестный мужчина удерживает заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в Москве. Он угрожал взорвать здание. Преступника задержали правоохранители во время штурма здания, никто не пострадал. 

  • Днем на службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. По данным источника, речь шла как минимум о пяти заложниках. 
  • Экстренные службы оцепили место происшествия. Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляной вала до Верхнего Сусального переулка было перекрыто.
  • Захватчик зашел в отделение банка с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и заявил, что он заминирован. У преступника был в руках желтый пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство.
  • Один из Telegram-каналов сообщил, что захватчик одет в костюм курьера сервиса Delivery Club. В компании заявили, что у них нет сведений, подтверждающих участие реального курьера в этом инциденте. 
  • По информации источника, злоумышленник требовал крупную сумму денег. 
  • Примерно в районе 15:13 появилась информация, что оперативники задержали преступника во время штурма. Никто не пострадал. В банке находились захватчик и один заложник. Отмечается, что при задержании подозреваемый сопротивления не оказывал, он вел себя спокойно и вел прямой эфир на своей странице в социальной сети. 
  • По информации источника в правоохранительных органах, задержанный находился в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. На месте происшествия также обнаружена бутылка вина, которое злоумышленник распивал в банке.
  • По предварительным данным, у мужчины был только муляж взрывного устройства. 
  • Возбуждено уголовное дело. 

  • Руководство "Альфа-банка" поощрит сотрудников отделения, которое было захвачено. В банке отметили, что сотрудники "действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники".

Теги
РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Личность захватчика отделения банка в центре Москвы установили
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