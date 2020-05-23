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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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Захвативший банк в центре Москвы утверждает, что здание заминировано

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Злоумышленник, захвативший здание Альфа-банка в центре Москвы утверждает, что здание заминировано. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. 

"На службу "02" поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время, как отметили в главке, на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. 

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, экстренные службы оцепили место происшествия. Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляной вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто. 

Ранее в субботу злоумышленник захватил, по предварительным данным, не менее пяти заложников в офисе "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве и угрожал взорвать это учреждение. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. В руках у него желтый пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство. 

Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии выехал на место.

Теги
РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное
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