Сотрудников "Альфа-банка" нет в помещении с захватчиком в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Никто из сотрудников "Альфа-банка" не находится в помещении с захватчиком офиса финансовой организации в центре Москвы, точной информации о количестве клиентов в помещении на Земляном Валу на данный момент нет, сообщил ТАСС представитель банка.

"Пока данные предварительные, но мы точно знаем, что сотрудники покинули помещение, и в отделении есть человек, который забаррикадировал дверь. Его требования непонятны и, судя по отзывам коллег, он неадекватен", - сообщил представитель банка.

Он отметил, что пока нет точной информации, удалось ли всем людям покинуть помещение с захватчиком. "В субботу в режиме самоизоляции в отделении крайне мало народу", - отметил представитель банка.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что мужчина, захвативший отделение банка в центре Москвы, требует от администрации этого учреждения крупную сумму денег. По данным источника, захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду.