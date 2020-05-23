Оперативники задержали мужчину, захватившего офис "Альфа-банка" в центре Москвы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", - сообщил собеседник агентства.

Информацию о том, что злоумышленник задержан, позднее подтвердил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По данным источника, задержанный находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. Также отмечается, что пострадавших при штурме нет. "В банке вместе с захватчиком был один заложник. Никто не пострадал. Подозреваемый сопротивления не оказывал, он вел себя спокойно и продолжал вести прямой эфир на своей странице социальной сети", - сказал источник.

Информацию об отсутствии пострадавших ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД. "В результате проведенной операции пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет", - сказали в главке.

Эвакуация жильцов и проверка на наличие взрывных устройств

По данным собеседника агентства, отделение "Альфа-банка" проверяют полицейские с собаками. "В настоящее время захватчик находится внутри здания, само отделение полицейские с собаками проверяют на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. Также на месте происшествия работают саперы", - сказал собеседник агентства и добавил, что у мужчины взрывного устройства не обнаружено.

Также собеседник отметил, что мужчина захватил отделение банка один, сообщников у него не было. Кроме того, на месте происшествия обнаружена бутылка вина, которое он распивал в банке.

Полицейские эвакуировали жильцов трех подъездов дома, где расположен офис банка, передает корреспондент ТАСС с места событий. На месте работает Следственный комитет. Сотрудники ГАИ готовятся снять перекрытие движения по Верхней Сыромятнической улице.