В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" возбуждено новое уголовное дело

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества "Омбудсмен полиции" по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный группой лиц по предварительному сговору")" - сообщил он, уточнив что речь идет об арестованном ранее по другому делу Воронцове.

По словам Васенина, поводом для возбуждения нового уголовного дела стало заявление женщины с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии. По версии следствия, в сентябре 2018 года Воронцов по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

Ранее сообщалось, что в субботу прошел обыск у другого администратора "Омбудсмена полиции" Игоря Худякова.

Другое дело Воронцова

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля . Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). 25 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его арест. Воронцов свою вину не признает.

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.